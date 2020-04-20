В результате преступлений погибли более 6 тыс. россиян с начала года

Более 6 тыс. человек погибли в результате преступных посягательств в России за период январь-март 2020 года. Об этом сообщается в статистических данных Министерства внутренних дел в понедельник, 20 апреля.

На города и поселки городского типа приходится 68,9% погибших, на сельскую местность — 38,8%.

В МВД отметили, что количество убийств и покушений на убийства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 3,3%. Также существенно меньше зафиксировано разбоев – на 22,4% и грабежей – на 8,4%.

В то же время количество киберпреступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 83,9%. Практически все они (98,5%) выявляются органами внутренних дел. Четыре из пяти киберпреступлений совершаются с целью мошенничества или кражи.

Кроме этого, по данным Министерства внутренних дел, ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 91,9 млрд рублей, что на 17,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. 86,8% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

11 марта сообщалось, что в России сокращается число молодых людей, которые оказываются в местах лишения свободы. Количество граждан в возрасте до 25 лет в исправительных колониях сократилось в четыре раза за последние 13 лет — с 195 тыс. в 2007 году до 52 тыс. в 2019 году.