В России сократилось число подростков в колониях

В России сокращается число молодых людей, которые оказываются в местах лишения свободы. Об этом свидетельствуют данные статистики Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Так, число лиц в возрасте до 25 лет в исправительных колониях сократилось в четыре раза за последние 13 лет — с 195 тыс. в 2007 году до 52 тыс. в 2019 году, передает ТАСС в среду, 11 марта.

Почти в девять раз сократилось число несовершеннолетних в воспитательных колониях — с 10,7 тыс. в 2007 году до 1 тыс. 155 на конец 2019 года. Отмечается, что количество приговоренных к лишению свободы несовершеннолетних девушек сократилось с 744 до 95, несовершеннолетних юношей — с 10 тыс. до 1 тыс. 60 человек.

Снизилось и количество подростков, которые оказались в колонии для несовершеннолетних: с 801 до 52 в возрасте 14–15 лет, с 7,3 тыс. до 804 — 16–17 лет, с 2 тыс. 441 до 299 — в возрасте 18–19 лет. Отмечается, что по достижению 18 лет осужденный подросток может оставаться в воспитательной колонии без перевода во взрослую.

Количество детей-сирот, а также детей, которые остались без родительской опеки, оказавшихся в воспитательной колонии, сократилось с 1 тыс. 585 до 136.

Из 1,1 тыс. находящихся в колонии для несовершеннолетних 101 подросток отбывает наказание за убийство (1 тыс. 59 в 2007 году), за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 99 (1,5 тыс. в 2007 году), за изнасилование — 172 (650 в 2007 году), за кражи — 156 (2 тыс. 789 в 2007 году).

В феврале министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о снижении уровня подростковой преступности в стране.