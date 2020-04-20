Реверсивное движение ввели на трассе Тюмень–Екатеринбург

На трассе Тюмень–Екатеринбург с 20 апреля вводят реверсивное движение. Дорожное нововведение связано с ремонтом на 220–240-м км.

«Уралуправтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Нужно обращать внимание на знаки, выдерживать скорость, соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут. Об этом сообщает megatyumen.ru.

На минувшей неделе в Тюмени стартовал дорожный ремонт на улице Велижанской. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас идет восстановление покрытия. Рабочие уберут колеи, трещины и выбоины.