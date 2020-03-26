Специальные автомобили проверят качество дорог в Тюменской области

В Тюменской области четыре специальных автомобиля объедут региональные дороги и выявят дефекты дорожного полотна. На части дорог уже выставлены предупреждения о неровности асфальта.

«Дорожные лаборатории» были приобретены в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области». Машины оснащены приборами, которые измеряют колею, коэффициент сцепления колес с проезжей частью. С помощью автомобилей специалисты будут выявлять дефекты, которые могли появиться на дорогах после зимы. Об этом сообщает портал «Наш город».

В ходе патрулирования сотрудники ГИБДД выявили более 20 участков с неровной поверхностью. Пока они обозначены знаками «Неровная дорога», на некоторых участках введено ограничение скорости. Ремонт дорожного полотна будет проведен при благоприятных погодных условиях.