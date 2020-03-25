Два десятка дорог отремонтируют в Омске до августа

В Омске до 1 августа планируют отремонтировать два десятка дорог. Подготовка объектов к работам начнется уже в апреле, сообщает пресс-служба мэрии города.

Во вторник, 24 марта, в горадминистрации состоялось оперативное совещание под руководством вице-мэра Евгения Фомина, на котором обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным мэрии, ранние сроки позволили подрядчикам заранее приобрести все необходимые материалы, пишет ИА «Город55».

Дорожники должны приступить к подготовительным работам до 15 апреля и завершить ремонт до 1 августа. До 10 апреля специалисты подготовят проекты организации дорожного движения на время ремонта.

В начале марта сообщалось, что от жителей Омска поступило более 350 заявок на благоустройство дворов. Договоры с подрядчиками заключат не позднее 1 мая.