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Почти 340 млн рублей направят безопасность дорог в Карелии

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В Карелии в 2020 году на безопасность дорожного движения направят более 337 млн рублей. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Выделенные средства пойдут на ремонт дорог, нанесение разметки и устройство линий наружного освещения. Также рабочие должны установить новые дорожные знаки и оборудовать пешеходные переходы, пишет ИА «Карелinform».

В частности, в Петрозаводске установят четыре новых светофора.

23 марта сообщалось, что ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем. Новая технология основана на том, что нейросеть при помощи технологии Big Data сможет точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон у уха. В случае регистрации использования мобильного телефона за рулем автовладелец получит штраф по электронной почте. При этом, если в момент правонарушения за рулем находился не собственник машины, он сможет в рамках обжалования переписать штраф на водителя.

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