Росавтодор отремонтирует на доходы от «Платона» более 600 км трасс и 100 мостов

Росавтодор направит средства от государственной системы «Платон» на капитальный ремонт мостов и федеральных трасс. Об этом рассказал заместитель министра транспорта России Андрей Костюк.

Планируется отремонтровать более 100 мостов и 600 км дорог, которые расширяют с двух до четырех полос, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

По выбранным трассам проезжают в среднем более 10 тыс. машин в день, рассказал замминистра. По некоторым — более 25 тыс. Это одни из самых загруженных участков федеральных дорог. Капитальный ремонт повысит их пропускную способность, ликвидирует очаги аварийности и обеспечит разделение потоков движения. Своевременное восстановление мостов и путепроводов улучшит безопасность для автомобилистов и грузоперевозчиков.

Капремонт с увеличением до четырех полос движения будет выполнен на 44 участках федеральных автодорог, проходящих по территориям 23 регионов страны. В частности, на трассах Р-404 Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск и Р-351 Екатеринбург–Тюмень будет отремонтировано по 80 км. На автодорогах Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике и на Р-256 «Чуйский тракт» — по 30 км, и свыше 20 км на трассах Р-242 Пермь–Екатеринбург и Р-255 «Сибирь». Общая стоимость работ составит 79,3 млрд рублей.

Общая протяженность ремонтируемых мостов превышает 6 км, они располагаются на федеральных трассах в 44 регионах страны. Среди крупнейших — мост через реку Оку на старом направлении трассы «Дон» в Московской области (617 м), мост через реку Зун-Мурино на трассе А-333 в Бурятии (228 м), мост через реку Кабаргу на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае (222 м) и мост через реку Вуоксу на трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области (205 м). Общая стоимость капремонта мостовых сооружений — 18,3 млрд рублей.

С учетом проведенных до 2022 года работ по капитальному ремонту федеральных трасс и мостовых сооружений общий объем отремонтированных дорог за счет средств от госсистемы «Платон» за время ее работы увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысит 130. Распределение средств будет осуществляться с учетом мнения грузоперевозчиков на сайте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Координатор проекта, депутат Госдумы РФ Александр Васильев отметил, что от активного участия грузоперевозчиков в «Дорожной инспекции ОНФ» зависит своевременный мониторинг состояния автотрасс, и такая обратная связь ускоряет решение дорожных проблем. Минтранс России и «Общероссийский народный фронт» призвали перевозчиков отмечать убитые дороги с целью повышения эффективности формирования планов ремонта на федеральных и региональных дорогах.