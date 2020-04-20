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На Кубани деньги от штрафов нарушителей помогут малоимущим и медикам

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Деньги от штрафов за нарушение карантинного режима направят на поддержку малоимущих семей и покупку средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом написал глава Кубани Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram в понедельник, 20 апреля.

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«Считаю, что все собранные деньги от штрафов, которые суды накладывают за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей», — пояснил он.

Кондратьев поручил проработать этот вопрос правовому и финансовому блоку.

Губернатор отметил, что отряды самоконтроля следят за соблюдением режима социальной разобщенности на улицах городов и станиц края почти три недели.

В сообщении на сайте администрации Краснодарского края говорится, что с 6 по 12 апреля в суды региона поступило более 2 тыс. дел об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Из них рассмотрели около 1500 дел и приостановили деятельность 74 предприятий. Оштрафовали более 1200 физических лиц.

С 14 апреля суды края рассмотрели свыше 130 дел об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По 75 из них суды оштрафовали нарушителей на суммы от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

В Краснодарском крае действует карантинный режим с 31 марта. Позже, 17 апреля, губернатор продлил его до 30 апреля.

Ранее в регионе приостановили автобусное сообщение между городами и районами края, рейсы внутри муниципалитетов сократили.

По данным оперштаба на 20 апреля на Кубани зафиксировано 417 случаев коронавируса, 59 пациентов вылечились и восемь — скончались. Всего в России 47 121 заразившихся этой инфекцией.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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