Подлодка «Санкт-Петербург» прибыла в Кронштадт для модернизации

Дизель-электрическая подводная лодка Северного флота (СФ) «Санкт-Петербург» прибыла в Кронштадт для техобслуживания и модернизации после завершения межфлотского перехода. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает пресс-служба флота.

7 апреля подлодка вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении спасательного буксирного судна «Памир», уточняет телеканал «Звезда».

Подводные лодки проекта 677 (шифр «Лада) — серия российских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Они были разработаны в конце XX века в ЦКБ «Рубин».

Серия является развитием проекта 877 «Палтус». Субмарины предназначаются для уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также ведения разведки.

16 апреля сообщалось, что несколько корабельных поисково-ударных групп (КПУГ) провели учения по уничтожению атомной подводной лодки (АПЛ) условного противника прошли у побережья Камчатки, сообщает «Федеральное агентство новостей». В роли субмарины противника выступила одна из атомных подводных лодок флота.