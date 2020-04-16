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Корабли ВМФ в Тихом океане уничтожили атомную подлодку «противника»

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Фото: Минобороны РФ
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Несколько корабельных поисково-ударных групп (КПУГ) провели учения по уничтожению атомной подводной лодки (АПЛ) условного противника прошли у побережья Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа Тихоокеанского флота Минобороны России в четверг, 16 апреля.

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«Семь больших и малых противолодочных кораблей в составе трех тактических групп при поддержке противолодочной авиации флота осуществили поиск подводной лодки условного противника», — отмечается в сообщении.

В роли субмарины «противника» выступила одна из атомных подводных лодок флота.

Чтобы обеспечить действия КПУГ из Приморского края в район учения прилетели три дальних противолодочных самолета Ту-142, еще два противолодочных Ил-38 взлетели с аэродрома Елизово.

С больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» действовали палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Летательный аппарат выполнял полеты со спасательного судна «Алагез».

Обнаружив субмарину «противника» с воздуха и подтвердив ее координаты корабли КПУГ условно атаковали подлодку торпедами и противолодочными глубинными бомбами.

Выполнив задачи, самолеты морской авиации ТОФ вернулись на аэродромы базирования.

Ранее, 10 марта, экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели артиллерийские и ракетные стрельбы у берегов Камчатки. В ходе учебных мероприятий противолодочные и ракетные корабли отразили воздушную атаку условного противника.

В пресс-службе ТОФ сообщили 9 марта, что на Камчатке сформированы две корабельные противолодочные ударные группы. Они должны были защищать морские коммуникации, проводить поиск и обнаружение подводных сил вероятного противника, патрулировать назначенную зону, демонстрировать российский флаг и изучать отдаленные от места базирования районы плавания.

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