В МИД ФРГ назвали условия для отмены санкций против России

Снятие, ужесточение или ослабление санкций, в том числе и против Российской Федерации, будет зависеть от того, достигли они цели, для которой вводились, или нет. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«На наш взгляд, санкции вводятся где бы то ни было в мире не как самоцель. Они всегда являются средством, которое применяем мы, вводит Совет Безопасности ООН или иногда ЕС, если иначе невозможно достигнуть политической цели», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что отмена или продление санкций напрямую связаны с тем, удалось ли добиться необходимого результата с их введением.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав Российский Федерации.

Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС заявили, что ответственность за этот конфликт несут российские власти, и ввели против них санкции.

В Кремле придерживаются позиции, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а к конфликту на востоке Украины российская сторона не имеет никакого отношения.

В начале марта 2020 года постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России.

Позже Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран G20 с просьбой отменить санкции в связи с распространением коронавируса, чтобы можно было без помех получать медикаменты, оборудование и товары первой необходимости.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет просить ЕС о снятии санкций из-за коронавируса.