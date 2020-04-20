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Возлюбленная Козловского назвала имя их дочери

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Актриса и возлюбленная российского актера Данилы Козловского Ольга Зуева назвала имя их новорожденной дочери. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram 19 апреля.

Зуева опубликовала фотографию с дочерью на руках и написала, что «ее зовут Ода Валентина». По ее словам, она «тает», когда произносит имя ребенка, пишет НСН.

Как пишет сайт kp.ru, поклонники в комментариях принялись гадать, почему родители дали малышке такое странное имя: «ОДА = Ольга, Данила, Amour», «Ода вашей любви! Как красиво!», «Впервые такое имя слышу», «Прекрасное имя, счастья девочке и маме».

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Ода — шведское женское имя. Звездные родители часто дают своим детям необычные, редкие иностранные имена в попытке подчеркнуть их индивидуальность.

Данила Козловский и Ольга Зуева начали тайно встречаться в 2015 году, а год спустя приняли решение жить в гражданском браке и перестали скрывать отношения. Они стали родителями в начале марта 2020 года. После рождения дочки актеры решили не рисковать здоровьем малышки и остались в США на самоизоляции. Сначала они жили в квартире в Нью-Йорке, но потом перебрались за город.

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