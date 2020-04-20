Реконструкция вагона 1938 года в Омске завершится в мае

В Омске железнодорожники приступили к ремонту и отделке помещений пассажирского вагона 1938 года, который является частью в исторической композиции «Памятник паровозу».

«Внутреннее пространство ретровагона будет разделено на семь условных купе, каждое из которых будет отражать отдельную тематику, посвященную пассажирским и грузовым перевозкам в военное время. Так, в экспозиции будет отражена тема мобилизации железнодорожных перевозок, бронепоездов, построенных омичами, воссозданы купе 1-го и 2-го классов пассажирских поездов 1940-х годов, отсек военной «теплушки», модель операционного блока санитарного вагона», — сообщает ОАО «РЖД».

Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», реконструкцию закончат в мае, а после отмены режима самоизоляции вагон откроется для посетителей и будет включен во все экскурсии.

Напомним, в Омске появится памятник Владимиру Высоцкому. Проект готов финансово поддержать его сын Никита Высоцкий. Также планируется организовать сбор пожертвований с граждан. Скульптура «Прощание» будет воспроизводить сцену из фильма «Служили два товарища», где Владимир Высоцкий исполнил роль белогвардейца. В качестве места для монумента рассматривается территория у Дома Колчака на Иртышской набережной или Воскресенский сквер напротив Органного зала.