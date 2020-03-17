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Памятник Владимиру Высоцкому решили установить в Омске

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В Омске появится памятник Владимиру Высоцкому. Проект готов финансово поддержать его сын Никита Высоцкий. Также планируется организовать сбор пожертвований с граждан.

Скульптура «Прощание» будет воспроизводить сцену из фильма «Служили два товарища», где Владимир Высоцкий исполнил роль белогвардейца. В качестве места для монумента рассматривается территория у Дома Колчака на Иртышской набережной или Воскресенский сквер напротив Органного зала, передает ИА «Город55».

Памятник уже готовят в мастерской московского скульптора Салавата Щербакова. Сметы у проекта пока нет, но, по предварительным подсчетам, установка обойдется в 8–9 млн рублей.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого. В рекламе использован кадр из телефильма «Место встречи изменить нельзя».

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