Музей омских архиереев предложили создать в доме митрополита Феодосия

Деревянный дом на улице Успенского в Омске, в котором 33 года прожил митрополит Феодосий, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Здание было построено в 1905 году.

В региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры опасались, что памятник снесут, поэтому общественники добивались изменения его статуса. После смерти митрополита Феодосия его наследники пытались продать недвижимость, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН». Активисты предложили открыть в старинном доме музей омских архиереев, ведь до владыки с 1962 года здесь жили пять священнослужителей.

Митрополит Феодосий (в миру Игорь Иванович Процюк; 1927–2016) — епископ Русской православной церкви, митрополит Омский и Тарский (1986–2011).