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Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин. Об этом 20 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на генерального конструктора «Кронштадта» Николая Долженкова.

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«Акт технической приемки и передачи комплекса подписан. Остались финансовые нюансы, которые нужно дооформить с тем, чтобы контракт был де-юре закрыт. Технически всё решено и проверено: самолеты облетаны, комплектация проверена», — сказал он.

После этого, по словам Долженкова, должен был начаться этап опытной эксплуатации комплекса. Однако у заказчика «появились дополнительные пожелания», которых не было изначально, в связи с чем комплекс будет доработан в соответствии с ними.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс. Его максимальная взлетная масса составляет 1 т, максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Максимальная высота, которую может набрать беспилотник, — 7,5 км, длительность полета — 24 часа, скорость — до 200 км/ч.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что в России прошли испытания беспилотников, в ходе которых они оповещали граждан о соблюдении режима самоизоляции, а также доставляли пробы на коронавирус.

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