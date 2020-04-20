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Юрист прокомментировал поправки о правах соседей по даче

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутаты Госдумы вряд ли успеют рассмотреть в трех чтениях поправки в Гражданский кодекс касательно прав соседей по даче в эту весеннюю сессию, рассказал «Известиям» 20 апреля заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

В Госдуме подготовили блок поправок в Гражданский кодекс для урегулирования споров соседей по даче, сообщают СМИ в понедельник. Так, предлагается разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку, или осуществлять на своем участке посадки, которые помешают соседям. При этом россиянам придется терпеть запахи, дым, копоть, шумы и другие подобные воздействия со стороны соседей.

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«Вопрос с соседскими правами перезрел уже давно. Принцип: «Моя земля, что хочу, то на ней и ворочу» действует с тех пор, как землю стали оформлять в собственность физических лиц. За это время произошло множество конфликтов на этой почве. Так что правильно подразумевается, что соседские права — это разумные ограничения. Именно разума и уважения не хватает соседям, чтобы мирно разрешать спорные ситуации», — сказал юрист.

Он отметил, что обсуждаемые сейчас нормы — это десятый блок поправок в Гражданский кодекс, которые будут регулировать вещные права.

«Что касается сноса дома, если он действительно кардинально изменил приток света на участок соседа, это будет считаться недопустимым воздействием. И суд, скорее всего, примет решение о сносе или перепланировке строения. Естественно, за счет его собственника», — заключил Соловьев.

В феврале сообщалось, что Совфед предложил ввести штрафы за борщевик на дачах. За непринятие мер по борьбе с этим сорняком предлагается установить штраф в 2–3 тыс. рублей для физических лиц, 5–10 тыс. рублей для должностных.

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