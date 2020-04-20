В Москве число выздоровевших от коронавируса достигло 1838 человек

Еще 75 человек вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших составило 1838. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838», ― сообщила она.

Отмечается, что всем вылечившимся москвичам было предложено стать донорами плазмы, поскольку в отсутствие вакцины от коронавируса переливание плазмы ― наиболее эффективный метод лечения, который широко применяется в том числе в Китае, США и Германии.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице также ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформление началось 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 19 апреля в России общее число заболевших достигло 42 853 человека, умер 361 пациент, выздоровели ― 3 291.

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