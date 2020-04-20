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Президент Польши предсказал стране хаос в случае переноса выборов

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Фото: Global Look Press/Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency
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Польша может погрузиться в хаос, если проведение в стране очередных президентских выборов будет отложено. Такое мнение высказал действующий глава страны Анджей Дуда.

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По его словам, выборы — это «не только праздник демократии», но и залог успешного функционирования государства.

В случае их переноса, как отметил Дуда, Польша не сможет успешно противостоять пандемии коронавируса и экономическому кризису.

«Все, кто говорит, что выборы опасны для поляков, должны понять, что опасно отсутствие выборов, потому что это приведет к параличу государства. Нужны будут новые нормы, необходимые для борьбы с эпидемией и спровоцированным ей экономическим кризисом, новые решения, которые не смогут вступить в силу», — цитирует его 19 апреля издание Gazeta Polska.

7 апреля польский сейм принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента по почте. Такая мера вызвана заботой о безопасности избирателей в период эпидемии COVID-19.

Против подобных мер выступили оппозиция и входящее в коалицию с ЗиС политическое объединение «Порозуменье» («Согласие») вице-премьера Ярослава Говина. Он в свою очередь предложил перенести выборы на два года и, соответственно, продлить полномочия действующего президента Анджея Дуды с пяти до семи лет. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в конституцию Польши.

Большинством голосов во втором этапе голосования проекту дали ход. На все процедуры, связанные с принятием поправок, уйдет порядка месяца, и на подготовку к дистанционному голосованию в стране с 30 млн избирателей останется меньше недели.

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за пандемии коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

По данным статистического портала Worldometer, в Польше на сегодняшний день зарегистрировано 9 287 случая заражения, вылечились 1 040 пациентов, умерли 360 человек.

Всего на понедельник, 20 апреля, по данным портала, в мире числе заболевших COVID-19 достигло 2 408 352, скончались в результате заражения более 165 тыс. человек, выздоровели — 629 101.

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