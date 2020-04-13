В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Украина не сможет получать американский СПГ, согласно подписанному в марте соглашению о поставке в страну 6-8 млн кубометров газа, еще на протяжении 5 лет. Об этом в своем докладе заявили польские эксперты из консалтинговой компании ESPERIS, сообщает «РИА Новости».

По мнению польских специалистов, несмотря, на то, что Украина прекратила официальный импорт российского газа осенью 2015 года, у нее нет независимости от добываемого в России топлива, поскольку оно и дальше импортируется, но только обходными путями через страны ЕС. Создать суверенный источник газа для украинской стороны можно, только наладив поставки американского сырья через территорию Польши. У Польши же для постройки газового хаба просто не хватит транспортных и регазификационных мощностей.

Раскритиковали эксперты также варианты с румынскими терминалами для СПГ. Здесь препятствием может стать Турция, отказывающая пропускать танкеры с сырьем через Босфорский пролив. Хорватский вариант не выгоден из-за транзитных сборов и транспортных расходов.

Остается только регазификационный терминал Свиноуйсьце в Польше. Однако его мощностей для Киева недостаточно.

Получать американский газ Украина сможет только через Польшу, поляки планируют запустить плавучий регазификационный терминал в Гданьске, но эти поставки могут начаться не раньше 2025 года и только при условии, что польская сторона готова инвестировать в это строительство огромные средства.

8 апреля глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна готова к нулевому транзиту газа из России.

31 января издание РБК со ссылкой на проект договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» сообщило, что транзит российского газа через Украину с начала месяца подорожал на 2% и может обойтись более чем в $7 млрд за пять лет. Агентство утверждало, что общий объем транзита на пять лет составит 225 млрд куб. м. Стоимость прокачки будет равняться $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

31 декабря 2019 года стало известно, что «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали соглашение по транзиту. Согласно договору, в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд куб. м газа. Затем до 2024 года ежегодные поставки составят по 40 млрд куб. м.