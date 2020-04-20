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Япония заявила о кризисе мировой экономики из-за коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Из-за распространения на планете коронавируса мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, передает агентство Kyodo.

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«Влияние на мировую экономику и на экономику Японии невероятно серьезное, мировая экономика столкнулась с самым тяжелым кризисом за весь послевоенный период», ― цитирует его ТАСС.

По последним данным портала Worldometer, в Японии зафиксировано 10 797 случаев заражения коронавирусом, причем 236 скончались, а еще 1159 ― выздоровели.

Ранее, 14 апреля, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман посчитал, что мировая экономика оказалась под ударом из-за разрыва технологических цепочек на фоне пандемии коронавируса, а сам мир ждет «вторая Великая депрессия».

Также он указал, что многие развитые государства перенесли рабочие места в страны с более дешевой рабочей силой. Теперь же, в условиях пандемии и карантина, из-за вывода производства мир столкнулся с экономическим кризисом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 20 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,4 млн случаев заболевания, умерли более 165 тыс. человек, вылечились — 625 тыс.

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