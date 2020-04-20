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Экспорт Японии снизился почти на 12% на фоне пандемии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министерство финансов Японии сообщило, что экспорт страны в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса снизился на 11,7% по сравнению с годом ранее. Соответствующие данные опубликовало ведомство 20 апреля.

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Уточняется, что объем текущего экспорта составил 6,358 трлн иен ($59 млрд), в то время, как в марте 2019 года он был в пределах 7,202 трлн иен (почти $67 млрд).

Кроме того, поставки японских товаров в марте в азиатские страны уменьшились на 9,4%, в Соединенные Штаты на 16,5%, а в Россию почти на четверть (24,9%).

Вместе с этим сократился импорт Японии в марте на 5% по сравнению с этим месяцем в прошлом году. Показатель опустился до 6,353 трлн иен (почти $59 млрд).

14 апреля стало известно, что внешнеторговый оборот Китая в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упал на 6,4%, составив 6,57 трлн юаней ($932 млрд).

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань и позже распространилась по большинству стран мира.

По данным Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них 165 тыс. скончались.

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