В Японии произошло землятресение магнитудой 6,3

У восточного побережья Японии зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение произошло 20 апреля в 05:39 по местному времени (по мск 19 апреля в 23:39) в 50 км от побережья префектуры Мияги на острове Хонсю. Его эпицентр находился в Тихом океане на глубине 38 км.

При этом риск несчастных случаев и разрушений оценивается сейсмологами как низкий.

6 апреля на северо-западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. О пострадавших при стихии не сообщалось.