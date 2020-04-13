У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили «РИА Новости» в понедельник, 13 апреля, в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:42 по местному времени (04:42 мск). Их эпицентр располагался в 100 км восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг землетрясения находился на глубине 97 км

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, подземные толчки силой 2–3 балла ощутили жители Северо-Курильска (районного центра на острове Пашмур). О пострадавших не сообщалось.

9 апреля землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Республике Тыва. Значительная сейсмоактивность сохраняется в республике с конца 2011 года.