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В Ростове-на-Дону введут пропуска для въезда и передвижения

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Новый пропускной режим для въезда и передвижения по городу вводится в Ростове-на-Дону. Разрешения будут давать право только на перемещение к месту работы и обратно. О соответствующих изменениях в действующее постановление правительства Ростовской области по борьбе с коронавирусом рассказал Василий Голубев в обращении к жителям региона в воскресенье, 19 апреля.

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По его словам, для беспрепятственного перемещения по городу нужно будет иметь разрешение установленного образца. Пропуска начнут действовать с 23 апреля и дадут право на перемещение к месту работы от места проживания и обратно. Выдача разрешений будет организована администрацией Ростова-на-Дону. Работодатели должны будут оформить бланки заявок для своих сотрудников с 20 по 22 апреля включительно.

Подробная информация о порядке выдаче разрешений будет размещена на сайте администрации города. Там же указаны телефоны, по которым можно будет обратиться за уточнениями.

По словам губернатора, в Ростовской области зарегистрировано 232 больных COVID-19, из них 87 случаев — в Ростове-на-доне, 27 — в Батайске. За последние сутки в регионе было зафиксировано 35 инфицированных вирусом нового типа. Всего выздоровело 13 пациентов. Скончавшихся от инфекции зарегистрировано не было.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 19 апреля, в России было зарегистрировано 42 853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек. Из больниц были выписаны 2391 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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