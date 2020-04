Игравший с Боуи басист Мэтью Селигман умер от коронавируса

В Лондоне от коронавирусной инфекции скончался 64-летний музыкант Мэтью Селигман, он две недели провел на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 19 апреля сообщает The Guardian.

Он был известен в 80-х как сессионный бас-гитарист, выступавший вместе с Дэвидом Боуи, Моррисси и Шинейд О`Коннор, однако позже переквалифицировался в юриста по правам человека.

Предположительно, Селигман заразился новым типом инфекции, когда навещал в больнице своего брата, недавно умершего от причин, не связанных с коронавирусом.

Коллеги музыканта по правовой практике описали Селигмана как щедрого и вдохновляющего человека, далекого от стандартных представлений о рок-звездах.

Селигман родился на Кипре, однако позже его семья переехала в Уимблдон, где он вырос. В разное время был членом рок-групп The Soft Boys, Thompson Twins, Bruce Woolley & The Camera Club, Local Heroes SW9 и The Dolphin Brothers.

Является одним из музыкантов, оказавших влияние на формирование британской «новой волны».