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Умер один из крупнейших российских композиторов Александр Вустин

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Фото: facebook.com/Студия новой музыки
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Ушел из жизни один из крупнейших российских композиторов Александр Вустин. Об этом в своем Facebook 19 апреля сообщила известный поэт Ольга Седакова. Близкие друзья Вустина подтвердили «Известиям» информацию о его смерти.

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Композитор шесть дней назад попал в одну из московских больниц с воспалением легких. Официальный диагноз — односторонняя пневмония, достоверных сведений о том, был ли диагностирован коронавирус, нет.

Один из главных представителей неофициального советского искусства, Вустин долгое время был не особо известен широкой публике. В конце 1980-х он написал музыку к фильму Рустама Хамдамова «Анна Карамазофф», который представлял СССР на Каннском фестивале. В 1990-х его камерные сочинения неоднократно звучали в исполнении «Студии новой музыки» и других коллективов, ориентированных на исполнение авангардных партитур. Однако по-настоящему широкое признание к нему пришло в 2017 году, когда Владимир Юровский сделал его первым «композиторов в резиденции» для Госоркестра. В течение сезона ГАСО неоднократно исполнял как старые, так и новые произведения Вустина.

В 2018 году музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко отметил свой 100-летний юбилей постановкой единственной оперы Александра Вустина — «Влюбленный дьявол», несколько десятилетий лежавшей «в столе».

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