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В Якутске на карантин из-за коронавируса закрыли перинатальный центр

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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС(Я)
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В Якутске на карантин закрыли республиканский перинатальный центр из-за контакта сотрудницы больницы с инфицированной. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона в воскресенье, 19 апреля.

Карантин продлится до 3 мая.

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«В порядке отработки контактов одной из выявленных заболевших в городе Якутске, прибывшей в столицу из северного района, установлен ее контакт с одной из сотрудниц перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы (ПЦ ЯРКБ). В связи с этим, в целях защиты рожениц, новорожденных, беременных женщин и медсостава, перинатальный центр ЯРКБ закрывается на санацию», — сказано в сообщении.

Ближайшие две недели рожениц и беременных будут направлять в перинатальный центр республиканской больницы № 1, а ранее госпитализированные пациентки временно переводятся в гинекологический центр санатория «Чэбдик».

Выявление контактов заболевшей женщины, которая не соблюдала режим самоизоляции, продолжается, отметили в ведомстве.

По данным регионального оперштаба, в регионе зафиксировано более 100 случаев заболевания.

Накануне Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за госпитализации врачей и пациентов.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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