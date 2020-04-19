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Названо число долгожителей в России

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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По данным на начало 2020 года, в России зарегистрировано 22,6 тыс. жителей старше 100 лет. Об этом в воскресенье, 19 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

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Число россиян-долгожителей выросло примерно на 10%. В 2019 году их насчитывалось 20,5 тыс.

За десять лет число граждан в возрасте 100 лет и старше выросло почти в три раза — в 2010 году в России проживали 7,6 тыс. таких долгожителей.

Гериатр Минздрава Ольга Ткачева ранее отмечала, что подобное увеличение продолжительности жизни обусловлено улучшением методов лечения.

Лидерами по количеству жителей в возрасте 100 лет и старше на начало текущего года стали Москва, Санкт-Петербург, Астраханская и Московская области, а также Краснодарский край.

Меньше всего долгожителей проживают в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Республиках Алтай и Тыва.

24 сентября 2019 года стало известно, что российская столица входит в число мировых лидеров по демографическим показателям. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 78 лет.

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