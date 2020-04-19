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Более 17,5 тыс. работников городских служб Москвы сдали тест на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 17,5 тыс. работников городских служб Москвы сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 19 апреля, рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу эпидемиологической ситуации.

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«В Москве запущена скрининговая программа работников городских служб, постоянно контактирующих с жителями. Чтобы обеспечить их безопасность и контроль за состоянием здоровья, проводятся регулярные тестирования на коронавирус медицинских и социальных работников, а также сотрудников транспорта», — говорится в сообщении.

В столице проводится масштабная дезинфекция социально значимых объектов. Санитарную обработку проходят остановки общественного транспорта, вокзалы, школы, больницы.

По данным оперштаба на 18 апреля, в Москве зафиксировано 20 754 случая заражения коронавирусной инфекцией. 1 679 человек выздоровели, 148 скончались.

В России общее число заболевших достигло 36 793, умерли 313 пациентов, выздоровели 3 057.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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