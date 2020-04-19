На французском авианосце коронавирусом заразились более тысячи моряков

Более тысячи моряков заразились COVID-19 на французском авианосце. Вспышка произошла на самом большом корабле военно-морского флота Франции — «Шарль де Голль». Судно отозвали из боевого похода, и оно вернулось в порт. Более чем у половины заразившихся болезнь протекает без симптомов.