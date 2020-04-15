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51 школьник из РФ застрял в США из-за COVID-19

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Из Штатов домой вернутся четыре российских школьницы. Как сообщил президент общества «Русская молодежь Америки», девушки готовятся вылететь в Москву. Подростки жили в семьях из небольших городов, девочки рассказывают, что они ходили в школу как обычные американские старшеклассницы. Ранее стало известно, что 51 школьник из РФ застрял в США из-за COVID-19.

Как сообщают в американском посольстве, с юными гражданами РФ и организатором поездки работает Госдеп — школьников снабжают точной информацией о происходящем и предоставляют необходимую помощь. Власти способствуют тому, чтобы вернуть ребят на родину. Дети прибыли в Америку в рамках образовательной программы еще осенью прошлого года. Министерство просвещения сообщает, что госпрограммы образовательного обмена были прекращены еще в 2014 году. В настоящее время министерство совместно с МИД России и регионами пытается разыскать контакты школьников, которые могли отправиться в США по частным программам, с тем чтобы оказать им возможную помощь и поддержку. Министерство иностранных дел сделало демарш Госдепартаменту США.

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