Больше сотни человек эвакуировали с австралийского круизного лайнера

112 человек эвакуированы с корабля Greg Mortimer. Люди не могли покинуть круизный лайнер две недели. На борту судна были граждане Австралии и Новой Зеландии.

Больше половины пассажиров заражены коронавирусом, поэтому экипажу и туристам запрещали сходить на берег.