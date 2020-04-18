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Вывозной рейс из Бангкока с 195 россиянами прибыл во Владивосток

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Рейс авиакомпании S7 6262 с 195 россиянами прибыл во Владивосток в 20:34 (13:34 мск), сообщается на онлайн-табло Международного аэропорта Владивосток в субботу, 18 апреля.

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17 апреля Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля. Российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.

Находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Дипломаты и представители страны продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

По данным портала Worldometer на 18 апреля, в Таиланде зафиксировано 2 733 случая заражения коронавирусом, скончались 47 пациентов. Всего в мире заразились 2,2 млн человек, умерли почти 155 тыс.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

К

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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