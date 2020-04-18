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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Благодатный огонь сошел в кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. Трансляцию в субботу, 18 апреля, ведет телеканал НТВ.

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Церемония в 2020 году впервые за 10 столетий проходит без присутствия верующих, так как храм закрыт на карантин из-за коронавируса. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Ранее, в субботу, в храме Гроба Господня прошла церемония освящения Благодатного огня.

Церемония началась с шествия представителей Армянской православной апостольской церкви. Священникам нужно открыть древние дубовые ворота Храма Воскресения. В этом году ключ от них нес всего лишь один иеромонах, сопровождаемый ключарем.

Как правило, Благодатный огонь доставляют в Россию к началу ночного праздничного патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

В этом году святыню так же привезут на патриаршее богослужение 18 апреля. Так, после схождения Огня представители духовенства доставят его от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где передадут представителям посольств. Те доставят лампады в аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве.

Сотрудники российской дипмиссии передадут святыню представителям Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которые будут ждать ее на борту самолета — покидать лайнер им не разрешено из-за сложной эпидемиологической обстановки.

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