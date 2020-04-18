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Зеленский посоветовал украинцам думать о выживании

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Фото: REUTERS/Stringer
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В условиях борьбы с коронавирусом украинцам следует думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его мнению, в стране есть хлеб, масло, молоко и крупы, а значит, и все шансы переживать пандемию.

«Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет — вырулим. Если честно, я в этом уверен», — сказал Зеленский 17 апреля в эфире телеканала «Украина».

Он также добавил, что с 24 апреля власти Украины планируют смягчить карантинные меры.

По мнению президента, людям пора возвращаться на работу. Однако отмена ограничений возможна, только если ситуация не ухудшится. По его словам, если украинцы ринутся на Пасху в храмы, заболеть могут до 4 млн человек.

С 12 марта из-за вспышки COVID-19 на Украине действует всеобщий карантин. Украинцы обязаны носить средства защиты и иметь при себе документы. Им запрещено гулять в парках и передвигаться в группе из трех и более лиц.

По последним данным, в стране заболели более 4,6 тыс. человек, умерли 125.

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