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Мэр города в Австралии призвал к самоизоляции и выпил пива в компании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр австралийского города Уоррнамбул Тони Герберт обратился к горожанам с призывом соблюдать карантин из-за коронавируса, а через пару часов был замечен в компании трех человек за распитием пива на улице, сообщает 17 апреля ABC.

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В итоге Герберт получил штраф в $1652 за нарушение запрета собираться группой более двух человек и несоблюдение карантина.

Сам градоначальник заверил, что это была деловая встреча с представителями бизнеса.

«Мне показалось, что мое взаимодействие с бизнесом вполне укладывается в рамки закона как часть моей работы мэром. Однако я понимаю, что случайно нарушил новые законы, принятые чтобы обезопасить общество», — сказал Герберт.

Он отметил, что очень сожалеет о произошедшем, и в отставку не уйдет.

7 марта стало известно, что глава департамента здравоохранения округа Санта-Клара в Калифорнии (США) Сара Коди призвала граждан не трогать лицо, чтобы не заразиться коронавирусом, а затем облизала пальцы.

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