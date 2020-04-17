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Путин заявил о выделении 36 млрд рублей регионам на борьбу с коронавирусом

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Правительство выделило более 36 млрд рублей на дополнительные заявки регионам в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

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«Знаю, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение специализированного коечного фонда. Хочу проинформировать вас о том, что правительство сегодня выделило более 36 млрд рублей на такие дополнительные заявки», ― подчеркнул глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.

При этом лидер напомнил, что каждый губернатор персонально отвечает за подготовку медучреждений в борьбе с распространением COVID-19. Кроме того, Путин рассказал о создании дополнительного федерального резерва лекарств и оборудования.

15 апреля Путин, выступая перед совещанием с членами правительства, анонсировал новые меры поддержки регионов. В частности, российский лидер предложил дополнительно выделить им 200 млрд рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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