Россиянам предлагают стать авторами памятника врачам-героям. Стартовал открытый конкурс эскизов проекта. Свою заявку на сайт «врачи-герои.рф» может отправить любой желающий. Авторы пяти лучших проектов получат по 100 тыс. рублей. Победителей определят уже в июле. А 5 октября, в Международный день врача, откроют памятник.