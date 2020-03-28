Мировые бренды перепрофилируют производство под нужды врачей

Мировые бренды перепрофилируют производство под изготовление медицинских халатов, масок и других средств защиты. Большая часть предназначена для врачей.

К поддержке уже подключились многие известные компании. Популярные бренды жертвуют деньги на покупку дезинфецирующих и защитных средств.