«Росконтроль» назвал лучшие марки яиц

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование яиц популярных марок и назвал лучшие. О результатах проверки сообщается на сайте союза в пятницу, 17 апреля.

Была протестирована продукция брендов «Окское», «Лето», «Волжское утро», «Роскар – Экстра», «Волжанин» и «Красная цена». В яйцах «Лето» и «Волжанин» нашли остаточное количество антибиотиков, но их содержание ниже максимально допустимого уровня. В продукции «Окское» чуть меньше омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в желтке, чем в яйцах других брендов.

По результатам экспертизы все протестированные образцы рекомендованы к покупке.

Ведущий эксперт экспертного центра Союза потребителей Анна Плахотник считает, что вероятность заражения коронавирусом от пищи очень мала. «А учитывая, что яйца подвергают варке, она становится нулевой. По отношению к упаковке следует применять такие же меры предосторожности, как и к любым другим предметам, принесенным с улицы или из общественных мест, — в частности, тщательно мыть руки», — отметила она.

Ранее, 24 марта, в «Росконтроле» проверили овсяное печенье марок «ВкусВилл», «Полет», «Посиделкино», «Руспродукт» и «Хватай-ка!». В результате специалисты рекомендовали к покупке печенье всех этих брендов.

«Росконтроль» — частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, используемыми в компании. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.