Генсек ООН призвал беречь детей в условиях пандемии

Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии. Сотни тысяч детей в мире, заявил Антониу Гутерреш, могут погибнуть из-за COVID-19. Он подчеркнул, что не во всех странах доступно дистанционное обучение, на которое школы перешли из-за коронавируса. Кроме того, некоторые именно в учебных заведениях получают питание, которое недоступно многим семьям, и такова ситуация для половины детей планеты. Гутерриш призвал особое внимание сегодня уделять самым уязвимым группам детей: беженцам и инвалидам.