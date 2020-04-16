Швейцария объявила о поэтапном выходе из карантина

Швейцария начнёт поэтапно выходить из карантина. Правительство готовится представить план по ослаблению ограничительных мер. Процесс будет проходить в 3 этапа, первый стартует с 27 апреля. Тогда возобновят работу предприятия сферы услуг, а с 11 мая, если позволит эпидемиологическая обстановка, дети смогут пойти в школы. Бары и рестораны откроют последними 8 июня.