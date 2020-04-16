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Хирургический корпус онкодиспансера в Воронеже начнут строить осенью

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Реконструкция исторического здания «Дом Вигеля» в Воронеже выполнена на 95%. В июне здесь откроется поликлиника областного онкодиспансера, сообщили в правительстве региона. Одним из условий проекта являлось сохранение всех предметов, представляющих культурную и историческую ценность.

Осенью начнется возведение каркаса хирургического корпуса онкодиспансера, передает ИА «Абирег». «Мы договариваемся с подрядчиком, что, несмотря на все сложности, закончить строительство нужно в 2022 году. Еще полгода дается на установку оборудования», — отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Проект хирургического корпуса предусматривает стационарный блок на 340 коек, операционный блок, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, клинико-диагностический комплекс, лабораторную службу, аптеку, административный блок, учебные помещения для кафедр ВГМУ им. Бурденко, блок восстановительного лечения.

В конце марта вновь объявили аукцион для строительства поликлиники на месте бывших яблоневых садов в Воронеже. На предыдущие торги не было подано ни одной заявки. Согласно конкурсной документации, стоимость контракта составляет 1,37 млрд рублей. В состав учреждения войдут взрослая, детская и женская поликлиники. Кроме того, здание должно предусматривать наличие подстанции скорой помощи на 10 бригад.

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