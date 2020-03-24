Реконструкция онкодиспансера в Магадане завершится в конце 2022 года

Губернатор Колымы Сергей Носов посетил стройплощадки школы в Снежном, ФОК «Президентский», бассейн на Октябрьской, онкодиспансер и кванториум. Реконструкция старого корпуса областного онкологического диспансера в Магадане является частью региональной программы «Развитие здравоохранения». Срок окончания работ — конец ноября 2022 года.

Глава региона акцентировал внимание на том, что проектное решение было изменено в связи с изменившимися нормами для зданий, находящихся в сейсмической зоне, передает ИА MagadanMedia.

«Я очень рад, что мы переделали проект корпуса онкодиспансера, потому что закрывать разваливающиеся кирпичи гипсокартоном было бы преступлением по отношению к пациентам. Само здание несло угрозу жизни людей. Сейчас здание берется в металлический каркас с двух сторон. Как это будет выглядеть в черновой отделке, увидим уже в июне-июле этого года. По графику монтаж оборудования запланирован во II квартале следующего года», — рассказал Сергей Носов.

В главном здании диспансера продолжается реконструкция. Там разместятся отделения онкохирургии и химиотерапии, отделение паллиативной помощи. На время структурные подразделения онкодиспансера были размещены на площадях существующих зданий в стесненных условиях.