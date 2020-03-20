Корпус радиологического отделения онкодиспасера построили в Сыктывкаре

В Сыктывкаре завершено строительство корпуса радиологического отделения республиканского онкодиспансера. Его возвели в рамках «апрельских поручений» главы республики Сергея Гапликова. Проект входит в план основных мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Коми.

Как уточняет ИА «Комиинформ», первым о необходимости строительства радиологического корпуса заявил замглавы Госсовета Коми, врач Владимир Косов. По его словам, о том, что новое здание нужно, говорили еще 30 лет назад. При поддержке главы республики вопрос был согласован с региональным министерством финансов.

Работы по реконструкции онкодиспансера включают строительство нового шестиэтажного корпуса площадью 2 тыс. кв. м и реконструкцию действующего одноэтажного здания. Срок завершения работ – 29 мая 2020 года. Первый этап можно считать завершенным.

Новый корпус построили по самым современным стандартам. Там разместят стационар на 63 места, который сейчас располагается в старом корпусе. После переезда пациентов и медицинского персонала из старого здания в только что возведенное начнется реконструкция одногоэтажного строения, в котором разместят поликлинику.