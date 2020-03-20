Прямой эфир

Корпус радиологического отделения онкодиспасера построили в Сыктывкаре

0
Фото: официальный интернет-портал Республики Коми/rkomi.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре завершено строительство корпуса радиологического отделения республиканского онкодиспансера. Его возвели в рамках «апрельских поручений» главы республики Сергея Гапликова. Проект входит в план основных мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Коми.

Как уточняет ИА «Комиинформ», первым о необходимости строительства радиологического корпуса заявил замглавы Госсовета Коми, врач Владимир Косов. По его словам, о том, что новое здание нужно, говорили еще 30 лет назад. При поддержке главы республики вопрос был согласован с региональным министерством финансов.

Работы по реконструкции онкодиспансера включают строительство нового шестиэтажного корпуса площадью 2 тыс. кв. м и реконструкцию действующего одноэтажного здания. Срок завершения работ – 29 мая 2020 года. Первый этап можно считать завершенным.

Новый корпус построили по самым современным стандартам. Там разместят стационар на 63 места, который сейчас располагается в старом корпусе. После переезда пациентов и медицинского персонала из старого здания в только что возведенное начнется реконструкция одногоэтажного строения, в котором разместят поликлинику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 1,5 млрд рублей направили на борьбу с онкологией в Коми в 2020 году
Более 3,5 тыс. квартир построили в Коми в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020