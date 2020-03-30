Аукцион на строительство больницы на месте садов объявили в Воронеже

Департамент строительной политики Воронежской области вновь объявил аукцион для строительства поликлиники на месте бывших яблоневых садов. На прежний аукцион не было подано ни одной заявки.

Согласно конкурсной документации, стоимость контракта составляет 1,37 млрд рублей. В состав учреждения войдут взрослая, детская и женская поликлиники. Об этом пишет ИА «Абирег». Кроме того, здание должно предусматривать наличие подстанции скорой помощи на десять бригад, а также хозяйственные и инженерные объекты, необходимые для функционирования медицинского учреждения.

Работы по строительству поликлиники должны начаться в 2020 году и завершиться к 20 декабря 2022 года. Финансирование будет вестись за счет регионального и федерального бюджетов.

Заявки на конкурс принимаются до 7 апреля. Объявленный в конце февраля аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.