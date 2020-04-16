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Специалисты назвали сроки пика заболевания коронавирусом в России

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Наибольшее количество заболевших новым коронавирусом в России ожидается через полтора-два месяца. Об этом заявил 16 апреля доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев.

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По его словам, ежедневно отмечается всё большее количество зараженных. Во мнении, что пик заболевания будет в июне-июле, сходится большинство экспертов, отметил врач, указав, что цифры не должны пугать медиков, какими бы они ни были.

По мере приближения к пику число зараженных будет расти, предупредил он.«К сожалению, количество умерших также будет нарастать», — цитирует Малышева «РИА Новости».

Спад эпидемии начнется ориентировочно в сентябре, добавляет «Газета.ру».

Также в четверг врач Леонид Рошаль дал свой прогноз о пике заболеваемости. По его мнению, Россия уже подходит к максимуму зараженных коронавирусом. Как оценил врач, Россия принимает правильные меры для предотвращения распространения инфекции.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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