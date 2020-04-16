Рошаль заявил о скором пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, врач Леонид Рошаль.

«В плане прогноза — я не гадалка, я не специалист-инфекционист. Я просто доктор, я вижу эти цифры, которые есть. Думаю, что мы подходим к пику», — передает его слова РЕН ТВ.

По его мнению, еще могут появляться люди с коронавирусом, однако меры, принимаемые для предотвращения распространения инфекции, являются правильными. Рошаль подчеркнул, что у России было мало времени для подготовки к эпидемии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены и в других регионах страны. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.