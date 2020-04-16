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В Подмосковье за три дня оформлено около 2,7 млн цифровых пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Московской области за три дня были выданы около 2,7 млн цифровых пропусков. Об этом в четверг, 16 апреля, написал в своем Twitter губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Да, первый день работы системы был сложный. Трудности испытали и водители, и пассажиры электричек. Но уже сегодня ситуация выправилась. Что важно — абсолютное большинство получили пропуска», — отметил глава региона.

14 апреля в Москве за сутки были оформлены 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по столице. При этом около 900 тыс. были аннулированы, так как содержали некорректные или недостоверные сведения.

С 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте по Москве и области нужны цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

По состоянию на 16 апреля, в России подтвердились 27 938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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